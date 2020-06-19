2020-06-19T11:11:34+03:00
Общество

«Билайн» оправдался за повышение цен на роуминг в Крыму

Цена на звонки в роуминге увеличилась на 23%
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В компании утверждают, что все изменения – лишь удобная функция.В компании утверждают, что все изменения – лишь удобная функция.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Всех абонентов «Вымпелком» («Билайн»), приехавших отдыхать в Крым и Севастополь, будут автоматически переключать на безлимитный интернет-тариф за 249 рублей. Оператор также повысил цену исходящих звонков в роуминге на 23%.

В компании утверждают, что все изменения - лишь удобная функция, сообщает ForPost. Но и помегабайтную тарификацию можно вернуть через запрос по SMS. Подключить можно будет и услугу 100 мегабайт за 99 рублей.

Переход на безлимитный тариф объяснили резким скачком потребления мобильного интернета во время самоизоляции. Плюс, учитывалась будущая возможность россиян вновь путешествовать по стране.

Звонки оператора «Вымпелком» («Билайн») также подорожали с 2,03 рубля до 2,5 рубля. Из-за чего у Федеральной антимонопольной службы возникли вопросы к компании. И если оператор не сумеет обосновать рост цен, то ФАС примет меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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