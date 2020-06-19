В Симферополе 22 июня для машин перекроют часть улицы Павленко

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:45:12+03:00

В День памяти и скорби 22 июня на несколько часов ограничат движение по улице Павленко. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Это связано с Днем памяти и скорби

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В День памяти и скорби, 22 июня, на несколько часов ограничат движение по улице Павленко в Симферополе. Соответствующее постановление администрации столиц Крыма можно найти на официальном портале.

Так, будет перекрыт участок от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина с 7.00 до 13.00. Там же нельзя будет парковать автомобили, нарушителей будет ждать эвакуатор.

СПРАВКА КП

22 июня – День памяти и скорби в России. В этот день фашистская Германия вероломно напала на СССР. Памятную дату учредили указом президента РФ 8 июня 1996 года.

В этот день в России приспускаются флаги, проходят мероприятия, возлагаются цветы к мемориалам Великой Отечественной войны, а также проходит акция Свеча памяти.

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ИСТОЧНИК KP.RU