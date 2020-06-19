Через несколько часов Симферополь снова накроют дожди и град

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:17:26+03:00

Во второй половине дня симферопольцам следует наготове держать зонтики. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Жителям и гостям крымской столицы стоит отложить прогулки в лес и горы

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Во второй половине дня симферопольцам следует наготове держать зонтики: ожидаются ливни, гроза и град, а также шквальный ветер до 25 метров в секунду.

При такой погоде возрастает риск обрыва линий электропередач и связи, а также обрушения рекламных конструкций, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Жителям и гостям столицы Крыма советуют отложить походы в горы и леса, обходить стороной рекламные щиты, вывески, линии электропередач, дорожные знаки и крупные ветхие деревья.

Водителям же лучше пока отказаться от личного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU