Через несколько часов Симферополь снова накроют дожди и град
Во второй половине дня симферопольцам следует наготове держать зонтики: ожидаются ливни, гроза и град, а также шквальный ветер до 25 метров в секунду.
При такой погоде возрастает риск обрыва линий электропередач и связи, а также обрушения рекламных конструкций, сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Жителям и гостям столицы Крыма советуют отложить походы в горы и леса, обходить стороной рекламные щиты, вывески, линии электропередач, дорожные знаки и крупные ветхие деревья.
Водителям же лучше пока отказаться от личного транспорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU