В Ялте на набережной приведут к присяге дворников

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:48:05+03:00

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В Ялте 22 июня на набережной приведут к присяге дворников. Церемония по инициативе властей пройдет в городе впервые и станет результатом полугодичной кампании по повышению престижа дворников.

Инициатором преобразований в ялтинском коммунальном хозяйстве стал глава администрации Иван Имгрунт. По его словам, после принятия присяги дворникам будут вручены служебные удостоверения, на которых будет отражено высказывание Антона Павловича Чехова «Ялта лучше Ниццы, несравненно чище ее» в сокращении.

- На удостоверениях наших дворников будет написано: «Ялта чище Ниццы», - уточнил Имгрунт. - Мы должны сделать все, чтобы это действительно было так. Именно чистота и должное состояние города наравне с уникальной природой и климатом позволят нам в полной мере конкурировать с курортами Краснодарского края».

Церемония принятия присяги дворниками Ялты назначена на 11 часов в районе круглого фонтана.

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ИСТОЧНИК KP.RU