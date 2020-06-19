2020-06-19T12:48:05+03:00
Общество

В Ялте на набережной приведут к присяге дворников

Их девизом станет высказывание Чехова, что Ялта чище Ниццы
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
В Ялте впервые дворники принесут присягу чистоте. Фото: Администрация ЯлтыВ Ялте впервые дворники принесут присягу чистоте. Фото: Администрация Ялты
Изменить размер текста:

В Ялте 22 июня на набережной приведут к присяге дворников. Церемония по инициативе властей пройдет в городе впервые и станет результатом полугодичной кампании по повышению престижа дворников.

Инициатором преобразований в ялтинском коммунальном хозяйстве стал глава администрации Иван Имгрунт. По его словам, после принятия присяги дворникам будут вручены служебные удостоверения, на которых будет отражено высказывание Антона Павловича Чехова «Ялта лучше Ниццы, несравненно чище ее» в сокращении.

- На удостоверениях наших дворников будет написано: «Ялта чище Ниццы», - уточнил Имгрунт. - Мы должны сделать все, чтобы это действительно было так. Именно чистота и должное состояние города наравне с уникальной природой и климатом позволят нам в полной мере конкурировать с курортами Краснодарского края».

Церемония принятия присяги дворниками Ялты назначена на 11 часов в районе круглого фонтана.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти обещают пригласить на парад Победы в Симферополе ветеранов Крыма
Аксенов рассказал, насколько Симферополю хватит пресной воды
В «Артеке» рассказали, какие справки нужны для отдыха и работы в МДЦ
В Ялте на набережной приведут к присяге дворников
Через несколько часов Симферополь снова накроют дожди и град
В Симферополе 22 июня для машин перекроют часть улицы Павленко
«Билайн» оправдался за повышение цен на роуминг в Крыму
В Крыму за сутки под медицинское наблюдение попали 340 человек
В Крыму за сутки 15 новых больных коронавирусом
Крым стал лидером внутреннего экотуризма
В продлении санкции ЕС против Крыма Аксенов увидел хороший знак
Житель Запорожья переплыл через Сиваш, чтобы добраться в Крым
В ледовой школе Ильи Авербуха в Симферополе построили зону для хореографии
В Симферополе и Севастополе 19 июня частично отключат электричество
Погода в Крыму на 19 июня: дождь и тепло до +30
В Ленинском районе Крыма попавшая в дерево молния вызвала лесной пожар
Подарок на 8 марта принес дагестанской семье миллион рублей
На Крым обрушилась непогода: В Евпатории гром, град и ливень
В Предгорном районе нашли новорожденного ребенка с многочисленными ножевыми ранами
В Крыму проходит антинаркотическая операция «Мак – 2020»
Севастополь - территория особого порядка
Адвокату из Крыма грозит до 6 лет тюрьмы за взятку
Для жителей Крыма прокуратура открыла три «горячие линии»