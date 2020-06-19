В «Артеке» рассказали, какие справки нужны для отдыха и работы в МДЦ

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:23:59+03:00

Дорога в «Артек» открыта тем, кто сдаст анализ на антитела коронавируса. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Дорога в «Артек» открыта тем, кто сдаст анализ на антитела коронавируса. Тестирование пройдут все сотрудники международного детского центра, поскольку без анализа к работе не допустят. Тоже касается и детей - в лагерь можно приехать только со справкой.

Когда откроется «Артек» - неизвестно. Все зависит от руководителей регионов, поскольку именно они определяют сроки третьего этапа снятия ограничения - открытия образовательных и оздоровительных учреждений.

Сам лагерь уже готов к открытию - руководство усилило все санитарно-эпидемиологические меры. Так, по рекомендациям Роспотребнадзора в этом году примут лишь 50% от всех желающих попасть в лагерь.

Сами приезжие пройдут 4 этапа контроля здоровья: на вокзалах и аэропорту, в медпунктах гостиницы «Артека» в Симферополе и самого центра, а также после распределения в отряды, сообщает Интерфакс. Если у ребенка обнаружится коронавирус, его ждет маршрутизация и транспортировка. Персонал же обучают вопросам профилактики коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU