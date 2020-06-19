2020-06-19T14:15:42+03:00
Общество

Аксенов рассказал, насколько Симферополю хватит пресной воды

В скором времени столицу будут снабжать водой три водозабора
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Проблемы с водообеспечением испытывает только Симферополь.Проблемы с водообеспечением испытывает только Симферополь.Фото: Надежда ДАЦЮК
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Запасов воды в симферопольских водохранилищах хватит на три месяца и даже больше. Ситуация улучшается благодаря дождям.

В эфире телеканала «Россия 24» глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что приток в Симферопольском водохранилище составил 120 тысяч кубометров.

- При этом потребление Симферополя - 160 тысяч кубометров в сутки. Если динамика сохранится, то у нас этот вопрос снимется сам собой, - подчеркнул он.

Ситуацию улучшит и работа Вилинского водозабора, которая снабжает Симферополь дополнительными 24 тысячами кубометрами воды. Также столицу в скором времени обеспечит водой Ивановский водозабор. В общем два водозабора дадут дополнительные 57 тысяч кубометров воды.

Также по словам Сергея Аксенова, до конца года власти полуострова постараются обеспечить крымскую столицу водой из Тайганского водохранилища.

- У нас освободился определенный объем воды. Ранее эта вода перебрасывалась в Феодосию и Керчь, но сегодня они запитываются из ряда водозаборов – Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского. А объем воды 60 тысяч кубометров в сутки дополнительно можно перебросить на Симферополь, - рассказал Аксенов.

Документы по проекту уже готовы, сейчас они находятся на согласовании в федеральном правительстве. До конца года обещают решить этот вопрос.

- Это даст возможность до конца года обеспечить Симферополь в полном объеме, даже в условиях засухи, - подчеркнул Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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