Власти обещают пригласить на парад Победы в Симферополе ветеранов Крыма

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:45:44+03:00

Пенсионеров разместят дистанционно на трибунах, а после парада по одному развезут по домам. Фото: Анна САДОВНИКОВА

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На параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Симферополе будут ветераны, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава РК Сергей Аксенов.

Героев разместят дистанционно на трибунах, а после парада по одному развезут по домам. Всех контактирующих с ветеранами проверят за день до парада на коронавирус.

- Примем все меры предосторожности, чтобы ни один ветеран не заразился и не рисковал здоровьем, - подчеркнул Аксенов.

В Крыму празднования Победы в ВОВ пройдут в Керчи, Симферополе и Севастополе. Напомним, 20 июня в столице полуострова пройдет генеральная репетиция мероприятия, из-за чего в центре частично ограничат движение.

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ИСТОЧНИК KP.RU