Аксенов оценил риск второй волны коронавируса в Крыму из-за туристов
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал возможность второй волны коронавируса после открытия курортного сезона. По его словам, от вируса человечество уже не избавится.
- После изобретения вакцины он будет как обыкновенное заболевание, простуда. Просто надо научиться жить и работать по новым правилам, двигаться вперед, - подчеркнул глава РК в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что заболевших мало благодаря дисциплине крымчан и всем мерам профилактики в Крыму, а также рекомендовал продолжать соблюдение мер профилактики.
Напомним, с 15 июня в Крыму отменили обсервацию, но сохранили масочный режим. Помимо этого начали работать заведения общепита, тренажерные и спортивные залы. Распахнули свои двери и детские сады. А для крымчан открылись отели и санатории.
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ИСТОЧНИК KP.RU