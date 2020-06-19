2020-06-19T16:46:42+03:00
Общество

Аксенов оценил риск второй волны коронавируса в Крыму из-за туристов

Соблюдение мер профилактики способно сдержать пандемию
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Сергей Аксенов прокомментировал возможность второй волны коронавируса после открытия курортного сезона для туристов других регионов России.Сергей Аксенов прокомментировал возможность второй волны коронавируса после открытия курортного сезона для туристов других регионов России.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал возможность второй волны коронавируса после открытия курортного сезона. По его словам, от вируса человечество уже не избавится.

- После изобретения вакцины он будет как обыкновенное заболевание, простуда. Просто надо научиться жить и работать по новым правилам, двигаться вперед, - подчеркнул глава РК в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что заболевших мало благодаря дисциплине крымчан и всем мерам профилактики в Крыму, а также рекомендовал продолжать соблюдение мер профилактики.

Напомним, с 15 июня в Крыму отменили обсервацию, но сохранили масочный режим. Помимо этого начали работать заведения общепита, тренажерные и спортивные залы. Распахнули свои двери и детские сады. А для крымчан открылись отели и санатории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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