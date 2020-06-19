Аксенов оценил риск второй волны коронавируса в Крыму из-за туристов

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:46:42+03:00

Сергей Аксенов прокомментировал возможность второй волны коронавируса после открытия курортного сезона для туристов других регионов России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал возможность второй волны коронавируса после открытия курортного сезона. По его словам, от вируса человечество уже не избавится.

- После изобретения вакцины он будет как обыкновенное заболевание, простуда. Просто надо научиться жить и работать по новым правилам, двигаться вперед, - подчеркнул глава РК в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что заболевших мало благодаря дисциплине крымчан и всем мерам профилактики в Крыму, а также рекомендовал продолжать соблюдение мер профилактики.

Напомним, с 15 июня в Крыму отменили обсервацию, но сохранили масочный режим. Помимо этого начали работать заведения общепита, тренажерные и спортивные залы. Распахнули свои двери и детские сады. А для крымчан открылись отели и санатории.

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ИСТОЧНИК KP.RU