С глубин Феодосийской бухты поднят пятитонный якорь 1906 года

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:23:38+03:00

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Со дна Феодосийской бухты подняли якорь, который мог принадлежать линкору «Парижская коммуна». Находка весила более пяти тонн и имела солидный размер.

Якорь нашли на глубине 10 метров и на расстоянии 300 метров от берега. Находку сначала отсоединили от цепи, после переместили к пирсу и затем уже подняли на поверхность. Операция длилась несколько дней.

О местонахождении якоря знали давно, но поднять его было не так просто, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Находку посчитали якорем Холла 1906 года выпуска. На нем также нашли клеймо.

Какому именно судну принадлежал якорь, сказать точно нельзя, но историки предполагают, что эта находка от линкора «Парижская коммуна», переименованного в «Севастополь».

Возможно, якорь попал в бухту Феодосии в январе-феврале 1942 года, но как и по какой причине – неизвестно. Дальнейшую судьбу якоря определят чуть позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU