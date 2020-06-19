2020-06-19T17:56:07+03:00
Общество

Владимир Путин учредил медаль Луки Крымского

На официальном сайте Кремля можно найти статут и Положение о награде
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Фото: сайт Симферопольской и Крымской епархииФото: сайт Симферопольской и Крымской епархии
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Президент России Владимир Путин учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова. Соответствующий указ можно найти на официальном сайте Кремля.

В указе прописали статут и описание ордена Пирогова, положение о награде, а также описали медаль Луки Крымского. Помимо этого в документе указали внешний вид наград.

СПРАВКА КП

Архиепископ Лука или Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился 27 апреля (9 мая) в 1877 году в Керчи. С апреля 1946 года стал Симферопольским и Крымским архиепископом. Кроме того, он является российским и советским хирургом, ученым, доктором медицинских наук, профессором. По совместительству он духовный писатель и доктор богословия. Представлен к Сталинской премии первой степени.

Николай Иванович Пирогов – хирург и ученый-анатом. Родоначальник русской военно-полевой хирургии и русской школы анестезии. Был участником Крымской войны 1853-1856 годов, в те годы был главным хирургом Севастополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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