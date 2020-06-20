Погода в Крыму на 20 июня: дождь и тепло до +30

20 Июнь 2020 2020-06-20T05:43:42+03:00

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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20 июня на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28-30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем западный до 14 м/с.

Прогноз погоды по Южному берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 21°, Ялте 21°, в Севастополе 21-22°, Евпатории 22° и Черноморском 22°.

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ИСТОЧНИК KP.RU