2020-06-20T10:00:10+03:00
Туризм

Ялта возглавила рейтинг лучших городов для отдыха пап с детьми

В топ-5 вошла Евпатория
Анна КИРИЕНКО
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Ялта подходит для отдыха пап с детьмиЯлта подходит для отдыха пап с детьмиФото: Анна КИРИЕНКО
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Ялта возглавила рейтинг лучших городов для отдыха пап с детьми. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню отца, который отмечается 21 июня.

- Большинство туристов (25%) отметили Ялту как самый лучший город, где отцы со своими детьми могут хорошо отдохнуть этим летом, - сообщили в сервисе. - На втором месте - Карелия: 19,87% пап хотят показать своим детям красоту русского севера, а самим порыбачить и поохотиться в местных лесах. «Бронзу» получил Сочи — 17,95%. Также 11,54% российских пап с удовольствием отдыхают в Евпатории летом.

По данным опроса, в десятке городов для отдыха пап с детьми Кисловодск в Ставропольском крае (7,05%), Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии (5,77%), поселок Джемете под Анапой, Санкт-Петербург (по 3,85%), Иркутск (3,21%) и Москва (1,92%).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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