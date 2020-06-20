2020-06-20T10:29:33+03:00
Общество

В Крыму 5 новых случаев коронавируса

Под медицинским наблюдением 3222 человека
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом выросло до 595 человекЧисло заболевших коронавирусом выросло до 595 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Крыму подтверждено 5 новых случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением находятся 3222 человека.

- 2 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – при скрининге здоровых людей, - сообщил на своей странице в соцстях глава Крыма Сергей Аксенов. - Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

В стационарах продолжают лечение 180 человек. Под медицинское наблюдение за сутки определено 302 человека, в том числе 205 на дому. В изоляторы направлено 80 человек и 17 госпитализированы.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 595 случаев новой коронавирусной инфекции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму 5 новых случаев коронавируса
Ялта возглавила рейтинг лучших городов для отдыха пап с детьми
Погода в Крыму на 20 июня: дождь и тепло до +30
Владимир Путин учредил медаль Луки Крымского
С глубин Феодосийской бухты поднят пятитонный якорь 1906 года
Аксенов оценил риск второй волны коронавируса в Крыму из-за туристов
Власти обещают пригласить на парад Победы в Симферополе ветеранов Крыма
Аксенов рассказал, насколько Симферополю хватит пресной воды
В «Артеке» рассказали, какие справки нужны для отдыха и работы в МДЦ
В Ялте на набережной приведут к присяге дворников
Через несколько часов Симферополь снова накроют дожди и град
В Симферополе 22 июня для машин перекроют часть улицы Павленко
«Билайн» оправдался за повышение цен на роуминг в Крыму
В Крыму за сутки под медицинское наблюдение попали 340 человек
В Крыму за сутки 15 новых больных коронавирусом
Крым стал лидером внутреннего экотуризма
В продлении санкции ЕС против Крыма Аксенов увидел хороший знак
Житель Запорожья переплыл через Сиваш, чтобы добраться в Крым
В ледовой школе Ильи Авербуха в Симферополе построили зону для хореографии
В Симферополе и Севастополе 19 июня частично отключат электричество
Погода в Крыму на 19 июня: дождь и тепло до +30
В Ленинском районе Крыма попавшая в дерево молния вызвала лесной пожар
Подарок на 8 марта принес дагестанской семье миллион рублей
На Крым обрушилась непогода: В Евпатории гром, град и ливень
В Предгорном районе нашли новорожденного ребенка с многочисленными ножевыми ранами
В Крыму проходит антинаркотическая операция «Мак – 2020»
Севастополь - территория особого порядка
Адвокату из Крыма грозит до 6 лет тюрьмы за взятку
Для жителей Крыма прокуратура открыла три «горячие линии»