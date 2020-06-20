В Крыму 5 новых случаев коронавируса

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:29:33+03:00

Число заболевших коронавирусом выросло до 595 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Крыму подтверждено 5 новых случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением находятся 3222 человека.

- 2 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – при скрининге здоровых людей, - сообщил на своей странице в соцстях глава Крыма Сергей Аксенов. - Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

В стационарах продолжают лечение 180 человек. Под медицинское наблюдение за сутки определено 302 человека, в том числе 205 на дому. В изоляторы направлено 80 человек и 17 госпитализированы.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 595 случаев новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU