В день парада Победы в Симферополе общественный транспорт пустят в объезд

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:04:17+03:00

В день парада Победы 24 июня общественный транспорт пойдет в объезд Фото: Михаил ПАТЛИС

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В день проведения парада Победы в Симферополе 24 июня общественный транспорт будет ходить по дублирующим проездам. Центральный проспект им. Кирова займут колонны участников и военная техника.

Троллейбусы будут ходить до разворотных колец на площади им. Куйбышева и площади им. Амет-Хана Султана и в обратном направлении до конечных остановок. Автобусный транспорт пойдет по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская на маршрутах №: 1 А-Б, 2 ,3, 6, 7, 8, 12 А-Б, 15, 25, 30, 41, 49, 50, 52, 54, 55, 63, 69, 70, 78, 81 , 91, 94, 96, 98.

По улицам Павленко, Маяковского на маршрутах №: 1 А-Б, 4, 12 А-Б, 52, 59, 60, 61, 62, 67, 81, 98.

Остальные автобусные маршруты будут проходить по привычной схеме движения.

Схема движения автобусов и маршруток 24 июня. Фото: администрация Симферополя

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ИСТОЧНИК KP.RU