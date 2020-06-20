В Симферополе внук попросил у полицейских защиты от нетрезвого деда

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:29:24+03:00

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В Симферополе 24-летний парень попросил у полицейских защиты от нетрезвого деда. На протяжении последнего времени старший родственник угрожает наследнику убийством.

Участковый инспектор 63-летнего гражданина задержал. Выяснилось, что мужчина злоупотребляет спиртным, и, находясь под воздействием горячительного, проявляет агрессию к проживающему с ним внуку.

- После очередного застолья пенсионер вооружился кухонным ножом и стал «воспитывать» отпрыска, угрожая причинением физических увечий и убийством, - сообщили в пресс-службе МВД по РК. - Опасаясь за свою жизнь и здоровье, молодой человек обратился за помощью в полицию.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Деду грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU