Погода в Крыму на 21 июня: дождь и тепло до +30

21 Июнь 2020 2020-06-21T06:32:15+03:00

На полуострове действует штормовое предупреждение

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21 июня на Крымском полуострове будет дождливо, в силе и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28-30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

В Керчи переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.

Температура морской воды в Феодосии 22°, Алуште 23°, Ялте 23°, в Севастополе 23°, Евпатории 22° и Черноморском 22°.

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ИСТОЧНИК KP.RU