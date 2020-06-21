Ливень и шквальный ветер: На Симферополь надвигается шторм

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:07:10+03:00

МЧСники попросили горожан гостей столицы без надобности не покидать дома. Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Непогода будет буйствовать в городе до конца дня

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На крымскую столицу в очередной раз надвигается непогода — через несколько часов в Симферополе обещают ливень и шквальный ветер.

- Во второй половине дня и до конца суток 21 июня в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду, - сообщает сайт ГУ МЧС пр Крыму, ссылаясь на синоптиков.

Спасатели отметили, что в таких погодных условиях растет риск чрезвычайных происшествий, обрывов ЛЭП и линий связи, обрушения деревьев и рекламных конструкций. МЧСники попросили горожан гостей столицы без надобности не покидать дома во время непогоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU