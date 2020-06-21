Ливень и шквальный ветер: На Симферополь надвигается шторм
На крымскую столицу в очередной раз надвигается непогода — через несколько часов в Симферополе обещают ливень и шквальный ветер.
- Во второй половине дня и до конца суток 21 июня в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду, - сообщает сайт ГУ МЧС пр Крыму, ссылаясь на синоптиков.
Спасатели отметили, что в таких погодных условиях растет риск чрезвычайных происшествий, обрывов ЛЭП и линий связи, обрушения деревьев и рекламных конструкций. МЧСники попросили горожан гостей столицы без надобности не покидать дома во время непогоды.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»