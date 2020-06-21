Вице-премер Крыма напомнил в ООН о блокадах полуострова со стороны Украины
Вице-премьер Крыма, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в своем докладе на заседании 43-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве призвал расследовать преступления против крымчан со стороны Украины и стран Запада.
Георгий Мурадов напомнил о продовольственной, транспортной, водной и энергетической блокаде со стороны украинских властей. Он также подчеркнул, что именно Россия обеспечила крымчан всеми необходимыми ресурсами, которых их лишила Украина.
-В своем докладе вице-премьер суммировал преступления против общепризнанных прав человека, совершенные Украиной и западными странами в отношении крымчан, и призвал Объединенные Нации к расследованию приведенных фактов, — сказано в официальномсообщении постоянного представительства РК при президенте России.
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ИСТОЧНИК KP.RU