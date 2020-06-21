Спрос на авиабилеты в Крым восстанавливается, - Минкурортов
Спрос на авиабилеты в Крым из российских городов в июне резко увеличился.
- Спрос на перелеты в Крым стремительно восстанавливается. Средняя стоимость перелётов в Крым в июне существенно снизилась в сравнении с показателями прошлого года — более чем на 40%, — сообщает Минкурортов Республики Крым.
В ведомстве ажиотаж на билеты в Крым связывают со скорым окончанием ограничительных мер из-за коронавируса и летним сезоном отпусков.
Больше всего отдыхом в Крыму интересуются жители Москвы и Санкт- Петербурга.
Напомним, с 1 июля в отелях и пансионатах Крыма разрешит отдыхать туристам с материковой России.
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ИСТОЧНИК KP.RU