2020-06-21T15:04:25+03:00
Туризм

Спрос на авиабилеты в Крым восстанавливается, - Минкурортов

А цена на перелеты в среднем упала на 40%
Степан ОСТИНОВ
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Спрос на авиабилеты в Крым из российских городов в июне резко увеличился.

- Спрос на перелеты в Крым стремительно восстанавливается. Средняя стоимость перелётов в Крым в июне существенно снизилась в сравнении с показателями прошлого года — более чем на 40%, — сообщает Минкурортов Республики Крым.

В ведомстве ажиотаж на билеты в Крым связывают со скорым окончанием ограничительных мер из-за коронавируса и летним сезоном отпусков.

Больше всего отдыхом в Крыму интересуются жители Москвы и Санкт- Петербурга.

Напомним, с 1 июля в отелях и пансионатах Крыма разрешит отдыхать туристам с материковой России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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