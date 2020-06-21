2020-06-21T16:46:45+03:00
Туризм

Глава Крыма извинился за обсервацию перед туристами

Он пригласил всех россиян на отдых в Крым с 1 июля
Степан ОСТИНОВ
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Глава Крыма публично извинился перед российскими туристами за режим обсервации, который применялся для всех гостей полуострова.

- Хочется всем согражданам принести извинения за жесткие меры, которые были приняты до этого. Это были необходимые меры. Для россиян обязательная обсервация отменена, но она все еще сохранена для иностранцев, - отметил Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона добавил, что курортный сезон для всех Россиян в Крыму стартует 1 июля и пригласил туристов отсохнуть на полуострове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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