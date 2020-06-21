В Крыму утвердили график работы избирательных участков для голосования по поправкам

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:10:36+03:00

Голосовать можно будет и на придомовых территориях Фото: Анастасия ЖУКОВА

С 25 по 30 июня они будут работать 4 часа в день

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Избирательная комиссия Республики Крым согласовала режим работы территориальных избиркомов для голосования за поправки в Конституцию России.

Согласно порядку общероссийского голосованию по поправкам в Конституцию, граждане РФ могут отдать свой голос «за» или «против» заранее - с 25 по 30 июня 2020 года.

В частности, территориальные комиссии будут работать 4 часа в день: по будням с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни с 16.00 до 20.00 часов, а 30 июня - с 09.00 до 13.00 часов.

Кроме того, проголосовать можно будет не только в помещениях избиркомов, но также на придомовых территориях или территориях общего пользования, сообщает сайт крымского избиркома.

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ИСТОЧНИК KP.RU