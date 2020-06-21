В Крыму утвердили график работы избирательных участков для голосования по поправкам
Избирательная комиссия Республики Крым согласовала режим работы территориальных избиркомов для голосования за поправки в Конституцию России.
Согласно порядку общероссийского голосованию по поправкам в Конституцию, граждане РФ могут отдать свой голос «за» или «против» заранее - с 25 по 30 июня 2020 года.
В частности, территориальные комиссии будут работать 4 часа в день: по будням с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни с 16.00 до 20.00 часов, а 30 июня - с 09.00 до 13.00 часов.
Кроме того, проголосовать можно будет не только в помещениях избиркомов, но также на придомовых территориях или территориях общего пользования, сообщает сайт крымского избиркома.
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ИСТОЧНИК KP.RU