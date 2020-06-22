2020-06-22T06:20:02+03:00
Общество

Погода в Крыму на 22 июня: дожди и тепло до +30

На полуострове действует штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Температура морской воды +22.Температура морской воды +22.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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22 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28-30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами сильный дождь, с грозой, градом и шквалом 15-20 м/с. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

В Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.

Температура морской воды в Феодосии 22°, Алуште 23°, Ялте 22°, в Севастополе 23°, Евпатории 23° и Черноморском 22°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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