Погода в Крыму на 22 июня: дожди и тепло до +30

22 Июнь 2020 2020-06-22T06:20:02+03:00

На полуострове действует штормовое предупреждение

Изменить размер текста: A A

22 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28-30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами сильный дождь, с грозой, градом и шквалом 15-20 м/с. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

В Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.

Температура морской воды в Феодосии 22°, Алуште 23°, Ялте 22°, в Севастополе 23°, Евпатории 23° и Черноморском 22°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU