Погода в Крыму на 22 июня: дожди и тепло до +30
22 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28-30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами сильный дождь, с грозой, градом и шквалом 15-20 м/с. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.
В Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.
Температура морской воды в Феодосии 22°, Алуште 23°, Ялте 22°, в Севастополе 23°, Евпатории 23° и Черноморском 22°.
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ИСТОЧНИК KP.RU