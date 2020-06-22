В Симферополе и Севастополе 22 июня частично отключат электричество

22 Июнь 2020 2020-06-22T06:39:27+03:00

Электричество отключат в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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22 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои со светом, потому что идет ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Артезианская, 50/8, 53-75(нечет);

ул. Краснодарская, 102-116(чет), 57-69(нечет);

пер. Краснодарский, 2-28 (чет), 1-25 (нечет); проезд Краснодарский, 93-97(нечет);

пер. Лиственный, 81-97 (нечет), 19-33 (нечет);

пер. Розовый, 24-38 (чет), 23-31 (нечет);

ул. Автомобильная, 20-46(чет), 17-47 (нечет)

Каменский массив: садовые товарищества «Радуга», «Темп», «Нерудник», «Водник», «Огонек», СПК «Овен»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 12.00 до 19.00

ул. Камышовое шоссе, 30-34(чет), 38А;

ул. Профессора Кофмана, 13;

ул. Генуэзкая, 4,8,12,16,18,22,26-30(чет),34,44; 3,7,17;

ул. Сарматская, 6,12,14,18-22(чет),26,36; 11,17,21,23,27;

ул. Олимпийская(пос. Гераклея), 6,10,14,18,20,24; 1-Б,1-В,7-13(нечет),21;

ул. Скифская (пос. Гераклея), 3,7,9,13-19(нечет),31,37;

ул. Митридатская 6-10(чет); 3,9;

пер. Зеленый, 1-3;

ул. Византийская, 4,6,12,22,24; 11,15;

ул. Греческая, 16,20; 7,19,23;

ул. Океанская, 2/1; 1-В,15-А,1-А,13,15,19,21;

ул. Штилевая, 4/2,16,20;

ул. Ольгинская, 4, 6;

про. Вербеновый, 8 (ТСН «Сосновый бор»);

ул. Липранди, 5-7,15-21(нечет);

б. Гераклейский, 6-а,14-а,2-а,8-а,14/1,14,20,24;

про. Вербеновый, 10,12,16,26,28,34,36; 1,13,21,25;

пр. Сиреневый, 2,6,14; 1-11(нечет) ;

ул. Босфорская, 26-А,4-6,10-16(чет),20-26(чет),30-34(чет); 5,7,17-21(нечет), 27-31(нечет),37-43(нечет);

ул. Сосновая, 5,7,11,13,19,21,25,29,29-45(нечет);

пр-д. Святославский, 4-8(чет); 1,5;

пр-д. Лавандовый, 4-8(чет); 1-7(нечет),15,19;

аллея Астапова, 28-А,12,14,28-32(чет),38-40(чет);7-а,9-А,23-а,7, 17-23(нечет),27,31,35;

ул. Фиолентовское шоссе, 6; 3,7,13,21;

ул. Рыбальченко, 8,12,114;

бул. Парижский, 2,4,6,16; 3,5,9,11,15;

ул.Романтиков, 8,10,14; 1-7(нечет),15;

пр.Розовый, 2; 3-А,7-А,5-а,1-5(нечет);

ул.Киммерийская, 6-10(чет); 1,5;

ул.Марсовая, 2,6,16; 1,5,15,19,23;

ул.Георгиевская, 15;

ул.Славянская, 50-Б,34; 1-А/3,1-А/2,13,23;

ул. Бертье-Делегарда, 2,6,10; 9;

пр-д Страбонов, 4-6; 3;

ТСН «Сосновый бор»;

ТСН СНТ «Ритм»

с 8.00 до 12.00

ул. 5 км Балаклавского шоссе, 17;

ул. Городское шоссе, 20, 15-а, 21

с 9.00 до 17.00

ул. Челюскинцев, 86-А, 38-94 (чет.);

Екатерининская миля; ул. Циолковского, 1;

ул. Богданова, 1;

проспект Генерала Острякова, 196, 198, 226, 240-А, 240-Б, 240-В, 240-Г

п.Любимовка: ул. Софьи Перовской, 10, 44, 9-В; ул. Батарейная, 2-12, 1

п.Орловка: ул. Луговая, 2, 2-А ул. Сумская, 2-28, 1-25; ул. Виноградная, 2-22, 1-19; ул. Качинское шоссе, 2, 1-25.

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ИСТОЧНИК KP.RU