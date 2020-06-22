В Симферополе и Севастополе 22 июня частично отключат электричество
22 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои со светом, потому что идет ремонт электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Артезианская, 50/8, 53-75(нечет);
ул. Краснодарская, 102-116(чет), 57-69(нечет);
пер. Краснодарский, 2-28 (чет), 1-25 (нечет); проезд Краснодарский, 93-97(нечет);
пер. Лиственный, 81-97 (нечет), 19-33 (нечет);
пер. Розовый, 24-38 (чет), 23-31 (нечет);
ул. Автомобильная, 20-46(чет), 17-47 (нечет)
Каменский массив: садовые товарищества «Радуга», «Темп», «Нерудник», «Водник», «Огонек», СПК «Овен»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 12.00 до 19.00
ул. Камышовое шоссе, 30-34(чет), 38А;
ул. Профессора Кофмана, 13;
ул. Генуэзкая, 4,8,12,16,18,22,26-30(чет),34,44; 3,7,17;
ул. Сарматская, 6,12,14,18-22(чет),26,36; 11,17,21,23,27;
ул. Олимпийская(пос. Гераклея), 6,10,14,18,20,24; 1-Б,1-В,7-13(нечет),21;
ул. Скифская (пос. Гераклея), 3,7,9,13-19(нечет),31,37;
ул. Митридатская 6-10(чет); 3,9;
пер. Зеленый, 1-3;
ул. Византийская, 4,6,12,22,24; 11,15;
ул. Греческая, 16,20; 7,19,23;
ул. Океанская, 2/1; 1-В,15-А,1-А,13,15,19,21;
ул. Штилевая, 4/2,16,20;
ул. Ольгинская, 4, 6;
про. Вербеновый, 8 (ТСН «Сосновый бор»);
ул. Липранди, 5-7,15-21(нечет);
б. Гераклейский, 6-а,14-а,2-а,8-а,14/1,14,20,24;
про. Вербеновый, 10,12,16,26,28,34,36; 1,13,21,25;
пр. Сиреневый, 2,6,14; 1-11(нечет) ;
ул. Босфорская, 26-А,4-6,10-16(чет),20-26(чет),30-34(чет); 5,7,17-21(нечет), 27-31(нечет),37-43(нечет);
ул. Сосновая, 5,7,11,13,19,21,25,29,29-45(нечет);
пр-д. Святославский, 4-8(чет); 1,5;
пр-д. Лавандовый, 4-8(чет); 1-7(нечет),15,19;
аллея Астапова, 28-А,12,14,28-32(чет),38-40(чет);7-а,9-А,23-а,7, 17-23(нечет),27,31,35;
ул. Фиолентовское шоссе, 6; 3,7,13,21;
ул. Рыбальченко, 8,12,114;
бул. Парижский, 2,4,6,16; 3,5,9,11,15;
ул.Романтиков, 8,10,14; 1-7(нечет),15;
пр.Розовый, 2; 3-А,7-А,5-а,1-5(нечет);
ул.Киммерийская, 6-10(чет); 1,5;
ул.Марсовая, 2,6,16; 1,5,15,19,23;
ул.Георгиевская, 15;
ул.Славянская, 50-Б,34; 1-А/3,1-А/2,13,23;
ул. Бертье-Делегарда, 2,6,10; 9;
пр-д Страбонов, 4-6; 3;
ТСН «Сосновый бор»;
ТСН СНТ «Ритм»
с 8.00 до 12.00
ул. 5 км Балаклавского шоссе, 17;
ул. Городское шоссе, 20, 15-а, 21
с 9.00 до 17.00
ул. Челюскинцев, 86-А, 38-94 (чет.);
Екатерининская миля; ул. Циолковского, 1;
ул. Богданова, 1;
проспект Генерала Острякова, 196, 198, 226, 240-А, 240-Б, 240-В, 240-Г
п.Любимовка: ул. Софьи Перовской, 10, 44, 9-В; ул. Батарейная, 2-12, 1
п.Орловка: ул. Луговая, 2, 2-А ул. Сумская, 2-28, 1-25; ул. Виноградная, 2-22, 1-19; ул. Качинское шоссе, 2, 1-25.
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ИСТОЧНИК KP.RU