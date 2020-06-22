В Симферополе 5-летний ребенок провалился в открытый канализационный люк
В Симферополе 5-летний ребенок провалился в открытый люк канализационного коллектора.
Очевидцы вызвали спасателей и сами подключились к спасработам.
Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, звонок на «101» поступил в 19.16.
- Звонивший сообщил, что по адресу ул. Мате Залки, 7д ребенок упал в открытый люк, его сносит течением, - уточнили в МЧС.
Через 15 минут спасатели и очевидцы происшествия вытащили ребенка из колодца и передан сотрудникам «скорой». Мальчика доставили в республиканскую больницу с диагнозом «переохлаждение». Состояние пострадавшего удовлетворительное.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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