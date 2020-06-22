2020-06-22T09:57:51+03:00
Происшествия

Ялтинские полицейские сорвали концерт уличных музыкантов

Разрешение на выступление от горадминистрации стражи порядка посчитали фальшивкой
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Место под платаном одобрено горадминистрацией Ялты. Фото: Kooraga /ВКМесто под платаном одобрено горадминистрацией Ялты. Фото: Kooraga /ВК
Изменить размер текста:

Ялтинские полицейские сорвали выступление уличных музыкантов на набережной. Кавер-группа из Севастополя Kooraga имеет разрешение от горадминистрации и постоянное место выступления.

Как пишет ForPost, инцидент произошел в субботу 20 июня.

- Люди до сих пор не понимают, почему стражи порядка прервали концерт и задержали одного из артистов, - отмечает издание. - Одни утверждают, что претензии правоохранителей были связаны с нарушением режима, хотя сами стражи порядка находились в общественном месте без масок. Другие сообщили, что претензии касались того, что музыканты якобы устроили концерт на клумбе.

Третья версия касается жалобы на выступление под 500-летним платаном, от которого правоохранители потребовали отойти.

В итоге вокалиста и гитариста Антона Андриевского полицейские отвезли в участок и составили протокол за нарушение правил благоустройства города Ялты. Разрешение горадминистрации с печатью, подписью и фотографией одобренного для выступлений места, сотрудники полиции посчитали недействительным.

Теперь музыкантам придется заплатить штраф от 2 до 5 тысяч рублей .

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С украинской границы 128 человек отправились в обсерватор
В Крыму новая смерть от коронавируса
В Крыму 5 новых случаев коронавируса
Ялтинские полицейские сорвали концерт уличных музыкантов
В Симферополе 5-летний ребенок провалился в открытый канализационный люк
В Симферополе и Севастополе 22 июня частично отключат электричество
Погода в Крыму на 22 июня: дожди и тепло до +30
Путин: Крым всегда был нашим
В Крыму утвердили график работы избирательных участков для голосования по поправкам
Глава Крыма извинился за обсервацию перед туристами
Спрос на авиабилеты в Крым восстанавливается, - Минкурортов
Вице-премер Крыма напомнил в ООН о блокадах полуострова со стороны Украины
Ливень и шквальный ветер: На Симферополь надвигается шторм
Последствия штормов: В Крыму повысится уровень воды в реках
Погода в Крыму на 21 июня: дождь и тепло до +30
В Симферополе внук попросил у полицейских защиты от нетрезвого деда
В день парада Победы в Симферополе общественный транспорт пустят в объезд
В Крыму 5 новых случаев коронавируса
Ялта возглавила рейтинг лучших городов для отдыха пап с детьми
Погода в Крыму на 20 июня: дождь и тепло до +30
Владимир Путин учредил медаль Луки Крымского
С глубин Феодосийской бухты поднят пятитонный якорь 1906 года
Аксенов оценил риск второй волны коронавируса в Крыму из-за туристов
Власти обещают пригласить на парад Победы в Симферополе ветеранов Крыма
Аксенов рассказал, насколько Симферополю хватит пресной воды
В «Артеке» рассказали, какие справки нужны для отдыха и работы в МДЦ