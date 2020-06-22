Ялтинские полицейские сорвали концерт уличных музыкантов

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:57:51+03:00

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Ялтинские полицейские сорвали выступление уличных музыкантов на набережной. Кавер-группа из Севастополя Kooraga имеет разрешение от горадминистрации и постоянное место выступления.

Как пишет ForPost, инцидент произошел в субботу 20 июня.

- Люди до сих пор не понимают, почему стражи порядка прервали концерт и задержали одного из артистов, - отмечает издание. - Одни утверждают, что претензии правоохранителей были связаны с нарушением режима, хотя сами стражи порядка находились в общественном месте без масок. Другие сообщили, что претензии касались того, что музыканты якобы устроили концерт на клумбе.

Третья версия касается жалобы на выступление под 500-летним платаном, от которого правоохранители потребовали отойти.

В итоге вокалиста и гитариста Антона Андриевского полицейские отвезли в участок и составили протокол за нарушение правил благоустройства города Ялты. Разрешение горадминистрации с печатью, подписью и фотографией одобренного для выступлений места, сотрудники полиции посчитали недействительным.

Теперь музыкантам придется заплатить штраф от 2 до 5 тысяч рублей .

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ИСТОЧНИК KP.RU