В Крыму 5 новых случаев коронавируса
В Крыму за сутки выявлено 5 новых случаев коронавируса. Из них 3 - по результатам лабораторного скрининга здоровых лиц.
- Два случая в Феодосии выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - В Симферополе 2 случая у обратившихся за медпомощью с диагнозом «пневмония» и 1 при обследовании здоровых лиц.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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