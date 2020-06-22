В Крыму 5 новых случаев коронавируса

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:22:10+03:00

Из 5 новых случаев коронавируса 3 выявлены у внешне здоровых людей Фото: Мария ЛЕНЦ

Из них 3 выявлены при скрининге здоровых лиц

Изменить размер текста: A A

В Крыму за сутки выявлено 5 новых случаев коронавируса. Из них 3 - по результатам лабораторного скрининга здоровых лиц.

- Два случая в Феодосии выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - В Симферополе 2 случая у обратившихся за медпомощью с диагнозом «пневмония» и 1 при обследовании здоровых лиц.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU