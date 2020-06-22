В Крыму новая смерть от коронавируса

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:38:19+03:00

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В Крыму от коронавируса скончалась пациентка Евпаторийской горбольницы. Ее смерть стала 21 от covid-19 в регионе.

- За прошедшие сутки в нас 1 летальный случай, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - Умерла пациентка, которая находилась в реанимации Евпаторийской горбольницы. Изначально она поступила с тяжелой травмой головного мозга и рядом сопутствующих хронических заболеваний.

Продолжают лечение от коронавирусной инфекции 191 пациент, из них 12 находятся в тяжелом состоянии в реанимации инфекционного госпиталя на базе горбольницы №7 Симферополя. У 137 средняя степень тяжести течения болезни, 42 находятся в удовлетворительном состоянии.

Под медицинским наблюдением с риском инфицирования пребывают 3349 человек, в том числе 2109 на дому и 300 в стационарах. На лечении от пневмонии находятся 190 пациентов, из них 18 в тяжелом состоянии. В обсреваторы изолированы 940 человек.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции. С выздоровлением выписаны 403 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU