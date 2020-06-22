С украинской границы 128 человек отправились в обсерватор

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:48:31+03:00

На 10-й день в обсерваторе берут анализ на коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму продолжает действовать режим карантина для прибывших из-за границы

Изменить размер текста: A A

В Крыму за сутки с российско-украинской границы изолированы 128 приезжих. В республике продолжает действовать обязательный 14-дневный карантин для прибывших из-за границы.

- За сутки под медицинское наблюдение изолированы с пунктов пропуска 128 человек, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Всего в обсерваторах находятся 940 человек. Это изолированные пациенты и подопечные интернатов, четырех отделений Евпаторийской горбольницы, а также контактные с инфицированными лицами и прибывшие из-за рубежа.

На данный момент в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU