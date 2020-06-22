С украинской границы 128 человек отправились в обсерватор
В Крыму за сутки с российско-украинской границы изолированы 128 приезжих. В республике продолжает действовать обязательный 14-дневный карантин для прибывших из-за границы.
- За сутки под медицинское наблюдение изолированы с пунктов пропуска 128 человек, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
Всего в обсерваторах находятся 940 человек. Это изолированные пациенты и подопечные интернатов, четырех отделений Евпаторийской горбольницы, а также контактные с инфицированными лицами и прибывшие из-за рубежа.
На данный момент в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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