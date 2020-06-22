2020-06-22T10:48:31+03:00
Общество

С украинской границы 128 человек отправились в обсерватор

В Крыму продолжает действовать режим карантина для прибывших из-за границы
Анна КИРИЕНКО
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На 10-й день в обсерваторе берут анализ на коронавирусНа 10-й день в обсерваторе берут анализ на коронавирусФото: Мария ЛЕНЦ
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В Крыму за сутки с российско-украинской границы изолированы 128 приезжих. В республике продолжает действовать обязательный 14-дневный карантин для прибывших из-за границы.

- За сутки под медицинское наблюдение изолированы с пунктов пропуска 128 человек, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Всего в обсерваторах находятся 940 человек. Это изолированные пациенты и подопечные интернатов, четырех отделений Евпаторийской горбольницы, а также контактные с инфицированными лицами и прибывшие из-за рубежа.

На данный момент в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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