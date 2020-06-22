Назначен новый начальник Крымской таможни

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:56:39+03:00

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В РК представили нового начальника Крымской таможни. Им стал Виктор Холичев, экс-глава Сахалинской таможни. О новом назначении в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Сегодня начальник Южного таможенного управления Сергей Викторович Пашко представил нового начальника Крымской таможни Виктора Михайловича Холичева. Виктор Михайлович ранее занимал пост начальника Сахалинской таможни и зарекомендовал себя как профессионал высокого уровня, является отличником таможенной службы, - написал Аксенов в Facebook.

По его словам, новый руководитель регионального управления в первую очередь будет обустраивать крымские пункты пропуска, а также уделит внимание развитию Свободной экономической зоны в Крыму.

СПРАВКА «КП»

Виктор Холичев родился в Комсомольске-на-Амуре в 1960 году. На службу в таможенные органы он перешел в 1993 году, а до этого работал на авиационном заводе им. Гагарина. Долгое время Виктор Холичев занимал должность старшего инспектора грузового отдела в Амурской таможне. С 2010 по 2014 он был начальником Владивостокской таможни, а затем - Сахалинской.

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ИСТОЧНИК KP.RU