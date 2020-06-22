Прокуратура Крыма начала проверку после взрыва на заправке в Керчи

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:08:53+03:00

Во время проверки эксперты дадут оценку соблюдению требований по эксплуатации оборудования на территории газонакопительной станции

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Прокуратура Крыма начала проводить проверку после взрыва газового оборудования автомобиля на автозаправке в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

- Прокуратура республики организовала проверку по факту произошедшего 21 июня 2020 года взрыва газового оборудования автомобиля на АЗС в Керчи, в результате которого пострадали четыре человека, - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время проверки эксперты дадут оценку соблюдению требований по эксплуатации оборудования на территории газонакопительной станции.

Напомним, что ЧП произошло на заправке по адресу Горького, 3. Четыре человека пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU