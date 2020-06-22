Двух украинцев ждет 6 месяцев колонии за попытку провезти в Крым наркотики

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:21:19+03:00

Анализ подтвердил, что изъятые препараты – сильнодействующие вещества, оборот которых в России ограничен. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК.

У мужчин нашли таблетки «Лирика» и шприцы с якобы «Тестостероном»

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В Крыму за нелегальный провоз сильнодействующих веществ осудили граждан Украины, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по РК.

В пункте пропуска «Перекоп» задержали уроженцев Одессы и Кривого Рога 29 лет и 31 года соответственно. У них нашли несколько упаковок таблеток «Лирика» и шприцы с якобы медицинским препаратом «Тестостерон».

Все отправили на экспертизу. Анализ подтвердил, что изъятые препараты – сильнодействующие вещества, оборот которых в России ограничен.

Подозреваемых за контрабанду сильнодействующих веществ приговорили к шести месяцам в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU