Двух украинцев ждет 6 месяцев колонии за попытку провезти в Крым наркотики
В Крыму за нелегальный провоз сильнодействующих веществ осудили граждан Украины, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по РК.
В пункте пропуска «Перекоп» задержали уроженцев Одессы и Кривого Рога 29 лет и 31 года соответственно. У них нашли несколько упаковок таблеток «Лирика» и шприцы с якобы медицинским препаратом «Тестостерон».
Все отправили на экспертизу. Анализ подтвердил, что изъятые препараты – сильнодействующие вещества, оборот которых в России ограничен.
Подозреваемых за контрабанду сильнодействующих веществ приговорили к шести месяцам в колонии общего режима.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU