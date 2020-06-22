Около 10,5 тысяч крымчан в этом году закончат школу

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:08:29+03:00

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В Крыму около 10,5 тысяч школьников заканчивают в этом году 11 класс. Еще 18 тысяч закончили 9 класс.

- 9 класс у нас закончили свыше 18 тысяч человек, - сообщила первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Бойко. - Из 11-классников на ЕГЭ зарегистрированы 8,9 тысяч, а всего 10,5 тысяч выпускаются.

Девятиклассники получили аттестаты о неполном среднем образовании без сдачи ОГЭ. Тоже самое касается выпускников 11 классов, если они не намерены поступать в вузы. Сдача ЕГЭ вступительной кампании в этом году пройдет с 3 июля по 25 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU