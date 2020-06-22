2020-06-22T13:44:03+03:00
Общество

На Крым 22 июня снова обрушится шторм

На полуострове следует ждать ливней, грозы и сильного ветра
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Крымчанам посоветовали в непогоду воздержаться от прогулок по городу, походов в лес и горы. Дома стоит сторониться окон и не включать электроприборы.Крымчанам посоветовали в непогоду воздержаться от прогулок по городу, походов в лес и горы. Дома стоит сторониться окон и не включать электроприборы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Крымчан предупредили о надвигающейся на полуостров буре. 22 июня следует ждать ливней, гроз, крупного града и ветра до 25 метров в секунду.

При такой непогоде возрастает риск возникновения ЧП: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть слабо укрепленные, широкоформатные, ветхие и рекламные конструкции, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Крымчанам посоветовали в непогоду воздержаться от прогулок по городу, походов в лес и горы. Дома стоит сторониться окон и не включать электроприборы.

Если в город все же выйти надо, лучше остерегаться рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и крупных ветхих деревьев. В подземные переходы также не советуют спускаться.

Водителям лучше не прибегать к экстренному торможению. Лучше всего остановиться, включить аварийные огни и переждать непогоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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