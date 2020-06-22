На Крым 22 июня снова обрушится шторм
Крымчан предупредили о надвигающейся на полуостров буре. 22 июня следует ждать ливней, гроз, крупного града и ветра до 25 метров в секунду.
При такой непогоде возрастает риск возникновения ЧП: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть слабо укрепленные, широкоформатные, ветхие и рекламные конструкции, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
Крымчанам посоветовали в непогоду воздержаться от прогулок по городу, походов в лес и горы. Дома стоит сторониться окон и не включать электроприборы.
Если в город все же выйти надо, лучше остерегаться рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и крупных ветхих деревьев. В подземные переходы также не советуют спускаться.
Водителям лучше не прибегать к экстренному торможению. Лучше всего остановиться, включить аварийные огни и переждать непогоду.
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ИСТОЧНИК KP.RU