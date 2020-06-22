В поселке Отрадное под Ялтой утонул мужчина

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:15:25+03:00

Тело в результате поисково-спасательной операции нашли на глубине 4 метров на расстоянии 30 метров от берега. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Вместе с сыном он поплыл к буйкам, но на берег ребенок вернулся один

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В Крыму 21 июня утонул отдыхающий, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

На пляже «Санкт-Петербург» поселка Отрадное мужчина ушел купаться и не вернулся. Оказалось, что пропавший вместе с сыном поплыл к буйкам. Но к берегу ребенок приплыл один.

Тело в результате поисково-спасательной операции нашли на глубине 4 метров на расстоянии 30 метров от берега.

В ведомстве отметили, что с начала года произошло уже 10 ЧП на воде, 8 участников которых погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU