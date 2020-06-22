В поселке Отрадное под Ялтой утонул мужчина
В Крыму 21 июня утонул отдыхающий, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
На пляже «Санкт-Петербург» поселка Отрадное мужчина ушел купаться и не вернулся. Оказалось, что пропавший вместе с сыном поплыл к буйкам. Но к берегу ребенок приплыл один.
Тело в результате поисково-спасательной операции нашли на глубине 4 метров на расстоянии 30 метров от берега.
В ведомстве отметили, что с начала года произошло уже 10 ЧП на воде, 8 участников которых погибли.
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ИСТОЧНИК KP.RU