Из Севастополя в Евпаторию с 1 июля запускают экспресс-электричку

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:48:10+03:00

Также с 1 июля начнут курсировать электрички между Симферополем и Феодосией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она ежедневно будет делать два рейса туда и обратно

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Между Севастополем и Евпаторией с 1 июля начнут ходить электрички, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

Комфортабельные электропоезда каждый день будут делать два рейса туда и обратно с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Поездка займет 2 часа 40 минут, стоимость билета составит около 250 рублей.

Также с 1 июля начнут курсировать электрички между Симферополем и Феодосией. Они будут ходить три раза в день туда и обратно ежедневно. Время в пути составит около 4 часов, а билет пассажирам обойдет в 328 рублей 13 копеек.

Билеты на пригородные маршруты можно купить в железнодорожных кассах, а также на сайте ug-ppk.ru и в мобильном приложении «В путь-билеты на электрички».

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ИСТОЧНИК KP.RU