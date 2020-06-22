Из Севастополя в Евпаторию с 1 июля запускают экспресс-электричку
Между Севастополем и Евпаторией с 1 июля начнут ходить электрички, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.
Комфортабельные электропоезда каждый день будут делать два рейса туда и обратно с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Поездка займет 2 часа 40 минут, стоимость билета составит около 250 рублей.
Также с 1 июля начнут курсировать электрички между Симферополем и Феодосией. Они будут ходить три раза в день туда и обратно ежедневно. Время в пути составит около 4 часов, а билет пассажирам обойдет в 328 рублей 13 копеек.
Билеты на пригородные маршруты можно купить в железнодорожных кассах, а также на сайте ug-ppk.ru и в мобильном приложении «В путь-билеты на электрички».
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ИСТОЧНИК KP.RU