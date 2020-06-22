2020-06-22T16:53:51+03:00
Экономика

Строители «Тавриды» занялись ремонтом дорог в Ленинском районе Крыма

Работы начали по просьбам местных жителей
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
О ремонте просили местные жители: жаловались на состояние дорог по улицам Геологическая и Комсомольская. Фото: Григорий Назаров / FacebookО ремонте просили местные жители: жаловались на состояние дорог по улицам Геологическая и Комсомольская. Фото: Григорий Назаров / Facebook
Изменить размер текста:

Рабочие компании АО «ВАД» начали ремонт дороги в поселке Ленино. О ремонте просили местные жители: жаловались на состояние дорог по улицам Геологическая и Комсомольская, которые проходят мимо школы, центральной районной больницы с детским и родильным отделением и фондом соцстрахования. Асфальтовое покрытие поменяют и на территории школы №1.

Отремонтируют также придомовые участки дорог на улице Шоссейной недалеко от общежитий №1 и №2.

- На кольце у примыкания улицы Шоссейной к улице Энгельса идет замена бортового камня и подготовка участков асфальтобетонного покрытия под ремонт картами. У дома по адресу Шоссейная 15 сегодня начнется монтаж новой детской площадки, - уточнил в своем Facebook пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров.

Он добавил, что работы завершат на этой недели. Но это не конец ремонтных работ в Ленинском районе.

- В Ленинском районе АО «ВАД» выполнит капитальный ремонт и ремонт элементов улично-дорожной сети общей протяженностью в 9,23 километра, - подчеркнул пресс-секретарь компании.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как в Крыму оспорить штраф за нарушение ПДД
К симферопольским автобусам прибавят 100 единиц транспорта
Жителю Бахчисарая за убийство двух человек дали 19 лет в колонии
Сотрудники Следкома выясняют обстоятельства трагедии на заправке в Керчи
Строители «Тавриды» занялись ремонтом дорог в Ленинском районе Крыма
Из Севастополя в Евпаторию с 1 июля запускают экспресс-электричку
В поселке Отрадное под Ялтой утонул мужчина
На Крым 22 июня снова обрушится шторм
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газового баллона в Керчи
Двух украинцев ждет 6 месяцев колонии за попытку провезти в Крым наркотики
Около 10,5 тысяч крымчан в этом году закончат школу
Прокуратура Крыма начала проверку после взрыва на заправке в Керчи
Назначен новый начальник Крымской таможни
Под Симферополем внедорожник смыло с берега течением
С украинской границы 128 человек отправились в обсерватор
В Крыму новая смерть от коронавируса
В Крыму 5 новых случаев коронавируса
Ялтинские полицейские сорвали концерт уличных музыкантов
В Симферополе 5-летний ребенок провалился в открытый канализационный люк
В Симферополе и Севастополе 22 июня частично отключат электричество