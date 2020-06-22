Строители «Тавриды» занялись ремонтом дорог в Ленинском районе Крыма
Рабочие компании АО «ВАД» начали ремонт дороги в поселке Ленино. О ремонте просили местные жители: жаловались на состояние дорог по улицам Геологическая и Комсомольская, которые проходят мимо школы, центральной районной больницы с детским и родильным отделением и фондом соцстрахования. Асфальтовое покрытие поменяют и на территории школы №1.
Отремонтируют также придомовые участки дорог на улице Шоссейной недалеко от общежитий №1 и №2.
- На кольце у примыкания улицы Шоссейной к улице Энгельса идет замена бортового камня и подготовка участков асфальтобетонного покрытия под ремонт картами. У дома по адресу Шоссейная 15 сегодня начнется монтаж новой детской площадки, - уточнил в своем Facebook пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров.
Он добавил, что работы завершат на этой недели. Но это не конец ремонтных работ в Ленинском районе.
- В Ленинском районе АО «ВАД» выполнит капитальный ремонт и ремонт элементов улично-дорожной сети общей протяженностью в 9,23 километра, - подчеркнул пресс-секретарь компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU