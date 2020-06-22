Сотрудники Следкома выясняют обстоятельства трагедии на заправке в Керчи

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:30:41+03:00

Как сообщили в пресс-службе Следкома РК, сотрудники изучают все детали происшествия. Предварительной причиной происшествия считают неисправность оборудования транспорта. Фото: официальный сайт Следкома РК.

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В Керчи проводится проверка по факту возгорания автомобиля, из-за которого пострадало четыре человека.

Трагедия произошла поздним вечером 21 июня: на автозаправке загорелась машина марки ВАЗ-21099 после наполнения газобаллонного оборудования. Девушку-водителя и троих пассажиров с многочисленными ожогами отправили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по РК, сотрудники изучают все детали происшествия. Предварительной причиной происшествия считают неисправность оборудования транспорта.

По итогу проверки примут процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU