Жителю Бахчисарая за убийство двух человек дали 19 лет в колонии
Жителю Бахчисарая дали 19 лет в колонии строгого режима за двойное убийство, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Трагедия произошла в июле прошлого года. 29-летний мужчина во время ссоры с хозяином квартиры и его приятелем схватился за нож и каждому нанес около 10 ранений. 52-летний владелец квартиры и 33-летний знакомый скончались от кровопотери.
Преступника задержали по «горячим следам», при нем нашли нож, которым, по предположению, и были зарезаны жертвы.
Верховный суд РК за убийство двух человек приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU