К симферопольским автобусам прибавят 100 единиц транспорта

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:09:38+03:00

Также учтут все пожелания горожан по оптимизации маршрутов, а также увеличат количество подвижного состава уже действующих. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Их купят за счет средств республиканского бюджета

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Количество автобусов в Симферополе увеличится на 100 единиц, сообщает Крымское информационное агентство.

Транспорт приобретут на средства из республиканского бюджета. Помимо этого учтут все пожелания горожан по оптимизации маршрутов, а также увеличат количество подвижного состава уже действующих. Новые автобусы обещают использовать максимально эффективно.

Также в скором времени обещают открыть дорогу между микрорайонами Ак-Мечеть и Фонтаны. Это улучшит ситуацию с транспортным сообщением районов города.

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ИСТОЧНИК KP.RU