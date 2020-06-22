К симферопольским автобусам прибавят 100 единиц транспорта
Количество автобусов в Симферополе увеличится на 100 единиц, сообщает Крымское информационное агентство.
Транспорт приобретут на средства из республиканского бюджета. Помимо этого учтут все пожелания горожан по оптимизации маршрутов, а также увеличат количество подвижного состава уже действующих. Новые автобусы обещают использовать максимально эффективно.
Также в скором времени обещают открыть дорогу между микрорайонами Ак-Мечеть и Фонтаны. Это улучшит ситуацию с транспортным сообщением районов города.
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ИСТОЧНИК KP.RU