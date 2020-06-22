2020-06-22T19:10:40+03:00
Общество

Как в Крыму оспорить штраф за нарушение ПДД

Опротестовать штраф нужно в течение 10 дней
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Обращаться надо в ЦАФАП ГИБДД МВД по РК. Либо подавать заявление через официальный сайт ГИБДД.Обращаться надо в ЦАФАП ГИБДД МВД по РК. Либо подавать заявление через официальный сайт ГИБДД.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Лайфхаком, как опротестовать несправедливый штраф за якобы нарушение ПДД, делится Крымская газета. Так, законодательство дает 10 дней на оспаривание штрафа. Отсчет начинается с получения постановления по почте.

Обращаться надо в ЦАФАП ГИБДД МВД по РК. Там же заполняется бланк заявления на имя начальника центра Дмитрия Леонтьева с просьбой отмены штрафа. Срок рассмотрения жалобы – 10 дней.

Подать заявление можно и через официальный сайт ГИБДД. Вручную заполняем заявление, подписываем, сканируем и отправляем в ЦАФАП через раздел «Прием обращений» на сайте.

Оспорить штраф можно, если: его получили штраф за другого человека; машина неисправна и не может ехать со скоростью, указанной в постановлении; неверное место фиксации нарушения; автомобилем управлял другой человек; ошиблась камера и приняла тень от машины за сам транспорт; под штраф попало похожий автомобиль; номер зафиксировали неправильно или номер невозможно понять; за одно нарушение – несколько штрафов; у камеры нет сертификата.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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