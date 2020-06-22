2020-06-22T19:21:37+03:00
Политика

Аксенов официально разрешил провести парад Победы при запрете массовых мероприятий

Соответствующие изменения опубликовали на официальном портале правительства
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Глава РК Сергей Аксенов 22 июня в указ о режиме повышенной готовности от 17 марта 2020 года внес изменения, которые разрешают провести парад Победы при действующем запрете массовых мероприятий.Глава РК Сергей Аксенов 22 июня в указ о режиме повышенной готовности от 17 марта 2020 года внес изменения, которые разрешают провести парад Победы при действующем запрете массовых мероприятий.Фото: Анна САДОВНИКОВА
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Глава РК Сергей Аксенов 22 июня внес в указ о режиме повышенной готовности от 17 марта 2020 года изменения, которые разрешают провести парад Победы при действующем запрете массовых мероприятий.

- Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение 24 июня 2020 года мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Симферополе и Городе-герое Керчи, - говорится в документе. Его можно найти на официальном сайте Правительства РК.

Напомним, запрет на массовые мероприятия действует в Крыму из-за угрозы коронавируса с 17 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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