Аксенов официально разрешил провести парад Победы при запрете массовых мероприятий
Глава РК Сергей Аксенов 22 июня внес в указ о режиме повышенной готовности от 17 марта 2020 года изменения, которые разрешают провести парад Победы при действующем запрете массовых мероприятий.
- Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение 24 июня 2020 года мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Симферополе и Городе-герое Керчи, - говорится в документе. Его можно найти на официальном сайте Правительства РК.
Напомним, запрет на массовые мероприятия действует в Крыму из-за угрозы коронавируса с 17 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU