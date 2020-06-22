Аксенов официально разрешил провести парад Победы при запрете массовых мероприятий

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:21:37+03:00

Глава РК Сергей Аксенов 22 июня в указ о режиме повышенной готовности от 17 марта 2020 года внес изменения, которые разрешают провести парад Победы при действующем запрете массовых мероприятий. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Изменить размер текста: A A

Глава РК Сергей Аксенов 22 июня внес в указ о режиме повышенной готовности от 17 марта 2020 года изменения, которые разрешают провести парад Победы при действующем запрете массовых мероприятий.

- Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение 24 июня 2020 года мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Симферополе и Городе-герое Керчи, - говорится в документе. Его можно найти на официальном сайте Правительства РК.

Напомним, запрет на массовые мероприятия действует в Крыму из-за угрозы коронавируса с 17 марта.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Николай Сванидзе: Великая Отечественная война священна для всех нас. Правда, чем дальше, тем меньше 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU