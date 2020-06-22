В Симферополе и Севастополе 23 июня частично отключат электричество

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:58:56+03:00

Электричества исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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23 июня, во вторник в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои со светом, потому что идет ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Родионова, 3, 5, 10;

ул. Беспалова, 49а;

проспект Вернадского, 167, 169;

ул. Зои Космодемьянской, 12-22(чет);

ул. Олега Кошевого, 79-83(нечет);

ул. Носенко, 70, 79;

ул. Симферопольская, 30-50 (чет), 21-43 (нечет);

ул. 1-ой Конной Армии, 48-76 (чет), 19а, 25, 25а;

ул. Аянская, 42-70 (чет), 41-67 (нечет);

ул. Дружбы, 81-93;

ул. Красных Зорь, 33, 38, 40;

ул. Степная, 1-24(нечет);

ул. Табачная, 18-28(чет); 11-19(нечет)

ул. Генерала Васильева, 26;

с 23.00 (22 июня) до 6.00 ( 23июня)

ул. Генерала Васильева, 30

СЕВАСТОПОЛЬ с 8.00 до 12.00

проспект Генерала Острякова, 229/4

с 9.00 до 17.00

проспект Генерала Острякова, 228

ул. Мудрика, 5;

ул. Менжинского, 2, 8, 9, 18, 33, 35;

ул. Погорелова, 23, 29;

ул. Шевкопляса, 1,4

с. Любимовка: ул. Софьи Перовской, 10,44,9-В; ул. Батарейная, 2-12,1

с. Орловка: ул. Луговая, 2, 2-А ул. Сумская, 2-28 ,1-25; ул. Виноградная, 2-22, 1-19; ул. Качинское шоссе, 2, 1-25

ул. Челюскинцев, 86-А, 38-94 (чет.); Екатерининская миля; ул. Циолковского, 1; ул. Богданова, 1

с 8.00 до 17.00

Мекензиевы Горы: ул. Авангардное шоссе 15,17,19,23-31(нечет); ул. Дорожная 2-30 (чет), 5, 7, 11, 13, 17,19, 23, 29, 31; ул. Лесная 1,2,4,6; ул. Миндальная 4, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 32-44 (чет); ул. Мищенко 1,3,5,4-16(чет), 17, 21-А, 23, 25, 27, 39, 51, 55; ул. Путейская 2-А,2-48(чет); ул. Центральная 1, 6, 20, 26, 29, 30, 40, 42, 53; ул. Грибная 3, 31, 32, 1-13 (нечет), 2-14(чет), СТ «Коррида»; ул. Морских пехотинцев 1, 3, 2-8 (чет)

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ИСТОЧНИК KP.RU