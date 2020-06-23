2020-06-23T08:47:05+03:00
Общество

Погода в Крыму на 23 июня: переменная облачность и тепло до +30

Вода в Черном море прогрелась до +22
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Черное море прогрелось до +22.Черное море прогрелось до +22.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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23 июня на Крымском полуострове хороший летний день.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем 28-30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 29-31°.

Температура морской воды в Феодосии 22°, Алуште 21°, Ялте 23°, в Севастополе 23°, Евпатории 23° и Черноморском 22°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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