Вода в Черном море прогрелась до +25 градусов
Азовское море потеплело до +24 градусов
Вода прогрелась до +25 градусовФото: Надежда ДАЦЮК
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В некоторых прибрежных районах Крыма вода в Черном море прогрелась до +25 градусов. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на Крымский гидрометцентр.
У берегов Феодосии и Черноморского вода прогрелась до +22 градусов, в Ялте, в районе Кара-Дага, Евпатории, Севастополе - до +23 градусов.
В Азовском море вода прогрелась до +24 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU