23 Июнь 2020 2020-06-23T09:59:49+03:00

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В некоторых прибрежных районах Крыма вода в Черном море прогрелась до +25 градусов. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на Крымский гидрометцентр.

У берегов Феодосии и Черноморского вода прогрелась до +22 градусов, в Ялте, в районе Кара-Дага, Евпатории, Севастополе - до +23 градусов.

В Азовском море вода прогрелась до +24 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU