Крыму отдадут единственный в России самолет для увеличения осадков

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:44:11+03:00

Он также добавил, что объем осадков увеличится на 30% за счет работы самолета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Крым переправят единственный в России самолет, который способен увеличить количество осадков, сообщил в своем Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

- Состоялся разговор с представителями Федеральной службы по гидрометеорологии, в результате которого пришли к договоренности о размещении на территории Республики Крым единственного в своем роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков, - рассказал Аксенов.

Объем осадков на полуострове увеличится на 30% за счет работы самолета. При этом никакого вреда экологии не будет.

Вполне возможно, что глава Крыма говорит о самолете Ан-26 «Циклон».

СПРАВКА КП

Ан-26 «Циклон» использовали во время манипуляций с осадками. Влияние на облака происходило с помощью специальных химических препаратов.

Для этого воздушное судно оснастили двумя подвесными устройствами, в которых заключались метеопатроны с зарядами йодистого серебра, а в грузовой кабине установили устройства для рассеивания гранул углекислоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU