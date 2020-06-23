Крыму отдадут единственный в России самолет для увеличения осадков
В Крым переправят единственный в России самолет, который способен увеличить количество осадков, сообщил в своем Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.
- Состоялся разговор с представителями Федеральной службы по гидрометеорологии, в результате которого пришли к договоренности о размещении на территории Республики Крым единственного в своем роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков, - рассказал Аксенов.
Объем осадков на полуострове увеличится на 30% за счет работы самолета. При этом никакого вреда экологии не будет.
Вполне возможно, что глава Крыма говорит о самолете Ан-26 «Циклон».
СПРАВКА КП
Ан-26 «Циклон» использовали во время манипуляций с осадками. Влияние на облака происходило с помощью специальных химических препаратов.
Для этого воздушное судно оснастили двумя подвесными устройствами, в которых заключались метеопатроны с зарядами йодистого серебра, а в грузовой кабине установили устройства для рассеивания гранул углекислоты.
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ИСТОЧНИК KP.RU