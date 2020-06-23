Из-за ливней уровень воды в реках Крыма поднимется на метр

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:55:43+03:00

Крымчанам советуют быть осторожными и следовать ряду правил, чтобы избежать возникновения ЧС. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Крыму объявили очередное штормовое предупреждение. На этот раз из-за подъема уровня воды в реках на полметра или метр, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Крымчанам советуют быть осторожными и следовать ряду правил, чтобы избежать возникновения ЧС.

Так, если существует угроза подтопления, все документы и ценности лучше спрятать в непромокаемые пакеты, а вещи, находящиеся в подвале, перенести. Стоит также запастись водой и едой на 2-3 дня.

Перед тем, как уйти из дома, надо отключить электричество, перекрыть газ и воду, а также плотно закрыть двери и окна.

Если все-таки дом подтопило, в первую очередь надо проветрить его. При этом ни в коем случае не пить воду из-под крана и не есть продукты, попавшие в воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU