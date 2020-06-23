В Крыму на 85-м году жизни умер пациент с коронавирусом

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:18:12+03:00

Пациент находился в реанимации с тяжелыми хроническими заболеваниями, предварительно не связанными с COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

До заражения он уже был в реанимации с тяжелыми хроническими заболеваниями

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В Крыму умер 85-летний пациент с коронавирусом, сообщил на ежедневном брифинге замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

- Он находился в реанимации с тяжелыми хроническими заболеваниями, предварительно не связанными с COVID-19. Вирусную инфекцию у него выявили в результате скрининга, - пояснил Лясковский.

Сейчас в медучреждении находятся 187 пациентов с COVID-19, из них в тяжелом состоянии 11 человек.

С начала пандемии в Крыму коронавирусом заболело 623 человека, из которых с успехом побороли болезнь 416 - 13 за истекшие сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU