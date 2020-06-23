2020-06-23T11:54:56+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Крыму нашли еще 10 больных коронавирусом

Семь случаев выявили в результате анализов и тестов, а трое сами обратились в больницу
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Десять новых случаев заражения нашли в результате 698 тестирований.Десять новых случаев заражения нашли в результате 698 тестирований.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Крыму за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на десять человек, сообщил на своей странице во ВКонтакте глава республики Сергей Аксенов.

- Из количества подтвержденных случаев 7 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 3 человека обратились самостоятельно в связи с клиническими симптомами, - отметил Аксенов и добавил, что из десяти заболевших два случая завозные из других регионов России.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков во время ежедневного брифинга объяснил, что десять новых случаев заражения нашли в результате 698 тестирований.

Всего зарегистрировали 623 случая коронавируса в Крыму с начала пандемии.

- Из них 36 завезли из-за границы. Из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, - 93 случая. 466 выявили при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами. 28 - при лабораторном скрининге здоровых лиц, - подчеркнул глава Крыма.

Выздоровело 416 пациентов, 13 из них за последние сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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