Когда в Крыму откроются кинотеатры и детские лагеря, рассказали власти

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:55:27+03:00

В Крыму с 1 июля открываются кинотеатры, театры и детские лагеря при условии соблюдения всех мер безопасности. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Власти сообщили об открытии кинотеатров в Крыму с 1 июля

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В Крыму с 1 июля открываются кинотеатры, театры и детские лагеря при условии соблюдения всех мер безопасности, сообщила на заседании Совета министров РК руководитель аппарата правительства Ольга Дугаренко.

- Все организации и ИП, деятельность которых с 1 июля запустится, обязаны подать уведомление либо обязательства, в которых должны взять на себя ответственность по соблюдению всех правил, установленных Роспотребнадзором, - подчеркнула Дугаренко.

Она отметила, что все еще будут запрещены массовые мероприятия, за исключением парадов Победы в Керчи и Симферополе. И детские группы за границы полуострова не выпустят.

До 1 августа заморожена и деятельность хостелов. Организация конференций и выставок тоже пока под запретом.

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ИСТОЧНИК KP.RU