Когда в Крыму откроются кинотеатры и детские лагеря, рассказали власти
В Крыму с 1 июля открываются кинотеатры, театры и детские лагеря при условии соблюдения всех мер безопасности, сообщила на заседании Совета министров РК руководитель аппарата правительства Ольга Дугаренко.
- Все организации и ИП, деятельность которых с 1 июля запустится, обязаны подать уведомление либо обязательства, в которых должны взять на себя ответственность по соблюдению всех правил, установленных Роспотребнадзором, - подчеркнула Дугаренко.
Она отметила, что все еще будут запрещены массовые мероприятия, за исключением парадов Победы в Керчи и Симферополе. И детские группы за границы полуострова не выпустят.
До 1 августа заморожена и деятельность хостелов. Организация конференций и выставок тоже пока под запретом.
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ИСТОЧНИК KP.RU