При входе на зоны просмотра парадов Победы в Крыму будут раздавать маски

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:53:31+03:00

Волонтеры и организаторы, которые будут общаться с ветеранами, пройдут тест на коронавирус Фото: Михаил ПАТЛИС

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При входе в зоны просмотра парадов в Керчи и Симферополе будут бесплатно раздавать защитные маски.

- Мы договорились, что на парадах Победы будет пропускной режим, маски будут выдаваться бесплатно всем желающим в Керчи и Симферополе, кто придет. В зонах просмотра будет обязательный масочный режим. На каждой рамке будет достаточное количество масок, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, волонтеры и организаторы, которые будут общаться с ветеранами, пройдут тест на коронавирус.

Напомним, парады Победы пройдут в Симферополе и Керчи в 10.00. Пропускать людей для просмотра мероприятия будут через маски, также будет проводиться термометрия.

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ИСТОЧНИК KP.RU